全中國都吃得到！千年古鎮用工業原料做調味料…

天津獨流鎮查獲用工業原料生產知名調味料，銷往全中國。（圖擷取《新京報》網）

2017-01-16 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕在中國號稱「酒醋釀造之鄉」的天津市靜海縣內獨流鎮，竟是中國北方最大調味料造假中心，經過媒體追蹤，這個已有千年歷史的獨流鎮，鎮內有高達近50家的造假工廠，用工業原料、回收廢料調製各式的醬料及調味料，每天透過物流配送到全中國各地，產值每年逾億人民幣；持續了十多年後才遭破獲。

《新京報》報導，包括雀巢、太太樂、王守義、家樂、海天、李錦記…等市場知名品牌幾乎無一倖免。這些假冒劣質調料，通過物流配送或送貨上門的方式，流向北京、上海、安徽、江西、福建、山東、四川、黑龍江、新疆等地。

如何造假呢？據報導，「加工企業用過的八角、花椒、小茴香，回收後晾乾、粉碎，簡單加工灌裝，一包王守義十三香就炮製成功了」；「工業用鹽、色素、食品添加劑加上自來水一勾兌，貼上標籤就是一瓶李錦記牌或海天牌的醬油」。添加物中的工業用鹽含有如亞硝酸鹽等致癌物及重金屬，會傷害肝臟、腎臟；另外如苯甲酸鈉是防腐劑原料。

已有十多年生產劣質調味料竟都沒有被識破，據分析，業者是生產名牌產品，消費者很少會懷疑造假，其次是，產品原料是用回收廢料，重點在於「吃不死人」，也就少被識破。

報導描述，獨流鎮內的民家中，雜亂無章的屋子裡，1米多高塑料桶盛着醬色液體，上插著1根木棍，纏着變色的橡皮管延伸到桶外；週圍是被染黑的牆面，地上堆著各式原料和空玻璃瓶，上頭印著「東古」、「李錦記」字樣的瓶蓋，還有些灌裝完尚未貼標籤的玻璃瓶…類似的情景，充斥著每個屋子和紙箱。

獨流古鎮距離天津市區只有30公里，又是知名醋鄉，竟能造假多年，據分析，古鎮格局的北方建築成了最佳掩護，一家一小院，全部被高牆圍住，外面根本看不到裡面，且不向外招工，全部都是親戚朋友，並形成一個互通的圈子，彼此通報風聲；在銷售過程中，只賣給穩定客戶群，陌生客要獲得熟客的介绍才能出貨；而貨運到各地與經銷商聯繫時，不採用真名，以做進一步的掩護。

造假中心更形成一個產業鏈，從原料來源、包裝紙箱、瓶罐、標籤、運送、銷貨等，都有專人提供。光是回收瓶子用火鹼洗刷後，就針對不同品牌，賣給不同的造假業者；都不會搞錯。