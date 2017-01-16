全中國都吃得到！千年古鎮用工業原料做調味料…
天津獨流鎮查獲用工業原料生產知名調味料，銷往全中國。（圖擷取《新京報》網）
〔即時新聞／綜合報導〕在中國號稱「酒醋釀造之鄉」的天津市靜海縣內獨流鎮，竟是中國北方最大調味料造假中心，經過媒體追蹤，這個已有千年歷史的獨流鎮，鎮內有高達近50家的造假工廠，用工業原料、回收廢料調製各式的醬料及調味料，每天透過物流配送到全中國各地，產值每年逾億人民幣；持續了十多年後才遭破獲。
《新京報》報導，包括雀巢、太太樂、王守義、家樂、海天、李錦記…等市場知名品牌幾乎無一倖免。這些假冒劣質調料，通過物流配送或送貨上門的方式，流向北京、上海、安徽、江西、福建、山東、四川、黑龍江、新疆等地。
如何造假呢？據報導，「加工企業用過的八角、花椒、小茴香，回收後晾乾、粉碎，簡單加工灌裝，一包王守義十三香就炮製成功了」；「工業用鹽、色素、食品添加劑加上自來水一勾兌，貼上標籤就是一瓶李錦記牌或海天牌的醬油」。添加物中的工業用鹽含有如亞硝酸鹽等致癌物及重金屬，會傷害肝臟、腎臟；另外如苯甲酸鈉是防腐劑原料。
已有十多年生產劣質調味料竟都沒有被識破，據分析，業者是生產名牌產品，消費者很少會懷疑造假，其次是，產品原料是用回收廢料，重點在於「吃不死人」，也就少被識破。
報導描述，獨流鎮內的民家中，雜亂無章的屋子裡，1米多高塑料桶盛着醬色液體，上插著1根木棍，纏着變色的橡皮管延伸到桶外；週圍是被染黑的牆面，地上堆著各式原料和空玻璃瓶，上頭印著「東古」、「李錦記」字樣的瓶蓋，還有些灌裝完尚未貼標籤的玻璃瓶…類似的情景，充斥著每個屋子和紙箱。
獨流古鎮距離天津市區只有30公里，又是知名醋鄉，竟能造假多年，據分析，古鎮格局的北方建築成了最佳掩護，一家一小院，全部被高牆圍住，外面根本看不到裡面，且不向外招工，全部都是親戚朋友，並形成一個互通的圈子，彼此通報風聲；在銷售過程中，只賣給穩定客戶群，陌生客要獲得熟客的介绍才能出貨；而貨運到各地與經銷商聯繫時，不採用真名，以做進一步的掩護。
造假中心更形成一個產業鏈，從原料來源、包裝紙箱、瓶罐、標籤、運送、銷貨等，都有專人提供。光是回收瓶子用火鹼洗刷後，就針對不同品牌，賣給不同的造假業者；都不會搞錯。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 比全球平均多3分鐘 色情網站看最久的國家是...
- 日本各地降大雪釀6死 青森市積雪逾240公分
- 亞馬遜網賣…惹得印度翻臉警告
- 《東京觀察》政府按兵不動 「台灣正名」隔空抓藥
- 北美鮭魚也染條蟲 生食魚肉風險恐增加
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 金包里慈護宮 修繕、重建喬不攏
- 「跨年本人出租」傳播妹 毒色都撈
- 開公關公司遭指挺藍 徐巧芯怒槓政院「變態」
- 自由共和國》2016年回顧／寫給一位年輕國民黨員的信
- 中越古城尋幽─峴港、會安、順化
- 金來沅219辦見面會 2月10組日韓藝人攻台
- 桃園燈會主燈「幸福起家」 12米公雞高鳴
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 50部哈雷替小英開道 姚文智：輸人不輸陣
- NBA》有其父必有其子 「蹲馬桶罰球」後繼有人了（影音）
- NBA》主題日無緣對決愛徒 丹東尼有話跟林書豪說
- 〈熱門族群〉電業法緩不濟急 太陽能下半年烏雲罩頂
- MLB》響尾蛇補強捕手最軟的一塊 4800萬簽英內塔
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 歷任總統在此留影 這間相館用鏡頭留下歷史
- 〈熱門族群〉董監改選提前開打 大同不畏寒冬
- 政策缺乏彈性 勞資都困擾
- 楊梅體育園區 4月申請核准徵地
- 留住網球人才 嘉縣網委會義務指導
- 藍又時解放E奶開唱 甜讚老公放閃
- 〈熱門族群〉LED淡季到 今年拚利基市場
- 台南市府動員志工修繕團 幫8旬獨老修破屋
- 復航員工專案就業媒合 提供1400個職缺
- 新興柑桔OK橙 花蓮量產1萬斤
- 日補2強投 「全日投」拚經典？
- 桃園各界送暖 弱勢族群天冷心熱
- 〈戀愛翹翹板〉驕縱女友地雷多 動輒得咎難討好
- 〈愛瘋迷〉頂客人生 幸福我說了算
- 亂彈阿翔開唱 好友竟送飼料祝賀
- 所得稅制改革 期中報告今出爐
- 高雄四大燈會迎金雞 打造幸福燈城
- 南投3燈會仙拚仙 投市搶先「雞」
- 玉山雪景就是美！主峰線宛如仙境（圖輯）
- 殷仔客串賣酒郎 「18禁」笑果大
- 王天寬／旅行或其他
- 除F16戰機外 漢翔還將研製高教機
- 玩到不想回台 臉書恐嚇炸小港機場被起訴
- 是否選黨主席？ 詹啟賢：連北京都問過他
標題：全中國都吃得到！千年古鎮用工業原料做調味料…
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email