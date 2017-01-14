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到底幾歲？金正恩妹妹列制裁名單 年齡成謎...

金與正被美國列為經濟制裁名單，但真實年齡意外凸顯韓美情報落差。圖為金與正（左二）日前陪同金正恩巡視人民軍部隊。（歐新社）

2017-01-14  21:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國財政部於11日公布，北韓領導人金正恩胞妹金與正（Kim Yo Jong）等人被列入經濟制裁名單，不過金與正在美方名單上的年齡與韓方資料差了2歲，顯示韓美雙方情報掌握有誤。

美國財政部11日於聲明中表示，海外資產控制局（Office of Foreign Assets Control, OFAC）增列7名北韓制裁名單，包括6男1女，其中包括金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正。

《韓聯社》報導，美方情報顯示金與正1989年9月26日生，今年28歲，與1984年出生的金正恩差5歲，此情報與韓國內部明顯不同。韓國統一部2015年在「朝鮮主要人物信息」中把金與正年齡標註為「不詳」，認為他可能是1987或1988年出生。

韓國統一部官員12日表示，根據韓方掌握情報，金與正應該是1987年生，與美方指出的1989年有落差。該官員稱韓美雙方可能需在資料上進一步核對。

報導指出，金正恩和金與正都是金正日第3任妻子高英姬所生，但北韓媒體從未提及金與正是金正恩的妹妹，通稱金與正為「勞動黨中央委員會副部長」。

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相關關鍵字： 經濟制裁 美國 美國財政部 金正恩 金與正 韓國
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