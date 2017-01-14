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女兒出生8小時就被綁架 18年後找到了！

2017-01-14  10:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對夫婦在18年前誕下一名女嬰莫布里（Kamiyah Mobley），沒想到出生不過8小時就被不明人士帶走。如今這起案件警方已順利偵破，遭綁的女嬰也長大成人，身心狀況皆良好。

綜合外媒報導，南卡羅來納沃爾特伯勒當局，已對涉案的威廉斯（Gloria Williams）提出告訴，她在1998年綁架剛出生的莫布里。

警方表示，經過DNA鑑定，已確定莫布里是當時遭到綁架的女嬰，她的原生家庭則是透過新聞後得知此事，警方還指出，莫布里因為被嫌犯扶養長大，因此認定威廉斯就是她的母親，而莫布里的身心狀況並無大礙，「就像一般18歲的女孩」。

威廉斯在當年偽裝成醫護人員，以需要確認嬰兒有無發燒情況為理由，從莫布里的母親手中將她抱走，並就此消失無蹤。

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  • 莫布里出生不久就遭到綁架，警方在18年後破案。（美聯社）

    莫布里出生不久就遭到綁架，警方在18年後破案。（美聯社）

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