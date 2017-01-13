日本防衛大臣考察薩德 認真評估是否引進

日本防衛大臣稻田朋美今天訪問關島，考察包括「薩德」在內的多項美軍設施。（路透）

2017-01-13 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣稻田朋美今天訪問關島，考察包括「薩德」在內的多項美軍設施，防衛省也將在近日設立探討委員會，研究是否引進薩德。

稻田朋美此行訪問關島除了考察薩德，也因應駐沖繩美國海軍將於2020年左右遷到關島，對當地基地及港灣的建設情況進行確認。

稻田朋美考察過後向媒體表示，雖然還沒有引進薩德的具體計畫，但考量到北韓洲際導彈的威脅，會將薩德視為可能的選項。日本防衛省表示，近期將設立探討委員會研究是否引進薩德，考量薩德的攔截能力和所需經費後作出結論。

《共同社》分析，薩德比自衛隊現有的愛國者3型飛彈擁有更大的攔截範圍，但引進費用高達數千億日圓。