川普「納粹德國」說惹議 猶太團體要求道歉撤文

川普在推特上的「納粹德國」說，引起眾多猶太團體不滿，紛紛要求川普道歉並撤除推特上的言論。（法新社）

2017-01-12 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）在當選後的首場記者會前，在推特上痛斥最近媒體報導俄羅斯握有其性癖好把柄的情報是「假新聞」，他稱情報部門不該讓假新聞充斥社會，反問「我們是住在納粹德國嗎」，此言論引起猶太人團體抗議。

綜合外媒報導，川普的「納粹德國」說，引起眾多猶太團體不滿，紛紛要求川普道歉並撤除推特上的言論，美國猶太人中心譴責：「我們對川普在媒體上使用『納粹德國』的言論感到遺憾，這是一個不恰當的比喻，這淡化了那段恐怖經歷」， 安妮和解中心（Anne Frank Center for Mutual Respect）董事戈德斯坦（Steven Goldstein）痛批：「川普將美國和納粹德國做比較，是對世界上所有大屠殺猶太倖存者和他即將領導的國家的卑劣褻瀆」，要求川普必須收回他的推特，並向倖存者和我們整個國家道歉。

對於自己這則「情報部門不該讓這種假新聞滲透進大眾社會吧，難道我們是住在納粹德國嗎？」推文，在記者會上，川普並沒有道歉，而是再次重申這種散播「假新聞」的行為「是納粹德國能做出的事」 。