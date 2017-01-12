美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
美國務卿提名人提勒森11日出席參院外委會聽證會。（美聯社）
【駐美特派員曹郁芬／華府十一日報導】美國總統當選人川普提名的國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天在參院表示，美國對台灣做出台灣關係法和六項保證的承諾，美國需要重申並遵守這些承諾，這本身就是一個訊號。他說，不知道川普政府有計劃修改「一個中國立場」（One China position）。
提勒森也強硬指責，中國在南海造島並進行軍事部署類似俄國入侵克里米亞，川普政府會要求中國停止造島，同時島上不允許有軍事設施。
參院外委會今天就提勒森的提名舉行聽證會。提勒森在書面證詞中沒有提到台灣。不過共和黨參議員賈德納十一日下午質詢，中國的環球時報說，一中政策不能拿來交易，並威脅要以武力統一台灣，他要求提勒森說明川普政府的台灣政策以及對一個中國的立場。
提勒森回答說，美國對台灣做出台灣關係法和六項保證的承諾，不過提勒森的說法是（six issues accord） ，而不是美台慣用的（six assurances）。他說，美國向人家做了承諾，必須重申並遵守這些承諾，台灣知道美國遵守了台灣關係法和六項保證很重要，「這本身就是一個訊號」。
他表示，處理中國政策要有完整的策略，必須承認美國在這關係中有需要平衡的力量。雖然川普在福斯新聞台受訪時曾說，美國未必要受一中政策的約束，提勒森今天回答，他不知道有任何修改「一個中國立場」的計劃。
賈德納也問到中國在南海的造島行為。提勒森表示，無論是北韓還是南海問題，美國必須採取全面的中國政府策略，他們面臨的難題是美中確實有重要的經濟關係和連結，但美國必須檢視中國整體的作為。中國在南海造島，對太空的主權宣示和控制，還有日本控制的釣魚台周邊水域，「這些都是非法行動」。
他說，中國佔有、控制並非屬於中國的領土，南海的造島並在其上部署軍事設施，就他個人的觀點，「類似俄國控制克里米亞」，他們控制其他國家也有主權宣示的領土，而美國從未在這些爭議地區針對主權歸屬採取立場，中國應該尊重國際處理這些問題的程序。中國有些作為已經在海牙的仲裁庭受到挑戰，是違法的。中國這些作為非常令人擔憂，沒有足夠的回應，會讓中國不斷挑戰極限。
提勒森認為，美國應該與區域內的傳統盟邦合作，例如東南亞盟邦，利用東協等既有機制來處理挑戰，每天經由南海的貿易量達5兆，如果讓中國決定通過這些水域的遊戲規則，這是對全球經濟的威脅。川普政府會向中國送出明確訊號：首先要停止造島；其次，島上不允許有軍事設施。
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