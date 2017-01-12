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川普：與蒲亭交好是財富而非麻煩

2017-01-12  01:28

〔中央社〕美國總統當選人川普今天表示，如果他能與俄羅斯總統蒲亭建立良好關係，這會是個「財富而不是麻煩」；但也承認，他們兩人並不一定就會成為盟友。

川普在去年11月當選總統以來所召開的首次記者會中說：「如果蒲亭欣賞川普，我認為這是個財富而不是個麻煩，因為我們和俄國的關係很糟糕。」

他並說：「我不知道，是否能與蒲亭建立良好關係，我希望可以，但也有很大可能做不到。」

先前傳出爆炸性消息稱，川普與俄方有檯面下交易，俄方蒐集和他有關的情報。

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