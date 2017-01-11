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新疆維穩新招！每一把刀都要刻上身分證號

2017-01-11  23:10

〔即時新聞／綜合報導〕春節將近，中國強化對新疆的維穩措施，據傳部分地區甚至要求所有刀具必須鑄刻持有者身分證號，以供追查。

綜合媒體報導，中國網友在網路上貼出一份新疆溫宿當局的公告，要求列管全鎮刀具，每一把刀都要刻上持有人的身分證號，還要繳交3元人民幣（14元台幣）的工本費，如果不配合，刀具將被沒收並被問責。

報導指出，除了刀具實名制外，在新疆購買鞭炮也採限量、實名制，必須出示身分證並登記購買量。網友也提到新疆許多醫院設立嚴格的安全檢查，無論急診或一般病人都要搜查，許多病患被迫下雪天在醫院門外排隊接受安檢，許多市民對嚴密的安檢感到相當不滿。

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  • 春節將近，中國強化對新疆的維穩措施，據傳部分地區甚至要求所有刀具必須鑄刻持有者身分證號，以供追查。（圖擷取自網路rfi）

    春節將近，中國強化對新疆的維穩措施，據傳部分地區甚至要求所有刀具必須鑄刻持有者身分證號，以供追查。（圖擷取自網路rfi）

  • 中國網友在網路上貼出一份新疆溫宿當局的公告，要求列管全鎮刀具，每一把刀都要刻上持有人的身分證號。（圖擷取自希望之聲）

    中國網友在網路上貼出一份新疆溫宿當局的公告，要求列管全鎮刀具，每一把刀都要刻上持有人的身分證號。（圖擷取自希望之聲）

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