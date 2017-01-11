扣裝甲車施壓 英媒：北京要星國斷絕與台灣來往

2017-01-11 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一批裝載自高雄出港的裝甲車貨櫃，去年底遭香港海關查扣，英媒報導指出，此事是中國政府對新加坡施壓，要星國斷絕與台灣之間的關係。

綜合《金融時報》和《BBC中文網》報導，新加坡國防部長黃永宏在週一（9日）告訴議會，李顯龍已就此事致函給梁振英，要求歸還裝甲車，他指出，這些裝甲車享有主權豁免權，其他國家不能行使法律權利，扣押或沒收這些裝備。

中國外交部發言人陸慷在昨（10）日於記者會上，針對新加坡裝甲車在香港被扣一事發言，他表示，所有國家都必須恪守「一中原則」，這是中國和任何國家發展關係的必要前提，相關方面應該嚴格遵守香港的有關法規，香港特區政府也在依法處理此問題，希望「相關方面謹言慎行，以利這一問題得到妥善解決」。

儘管中國反對，新加坡多年來還是和台灣保持了穩定的關係，從1970年代以來，新加坡每年都會到台灣進行軍事演習活動，雙方也在2013年簽署了貿易協定。

報導稱，陸慷本週的談話似乎提出了解決裝甲車問題的條件，那就是新加坡得犧牲台灣，將新加坡與北京的關係置於優先的地位。