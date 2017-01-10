菲律賓漁船遭勒索掃射 8漁民身亡

2017-01-10 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部一艘漁船疑遭歹徒勒索不成開槍掃射，造成8名漁民身亡、7名漁民跳船獲救。

綜合媒體報導，菲律賓官方表示，9日晚間5名槍手登上一艘載有15名船員的漁船，不久後對船上漁民開槍，造成8人當場死亡，另外7人跳船逃生，2人靠著游泳上岸獲救，5人則被水警救起。

官方表示，這起事件是漁民之間的金錢勒索有關，目前仍在調查當中。