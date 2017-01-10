頭戴「星際大戰」面具待產 搞怪孕婦：不想長大
2017-01-10 19:42
柯蒂斯表示，雖然我即將成為一位媽媽，但這並不代表我必須長大，生活不需要太過嚴肅！（圖擷自DailyMail）
〔即時新聞／綜合報導〕國外日前瘋傳一段孕婦產前的搞笑影片，一名待產的孕婦躺在床上，不斷的疼痛哀號，但頭上卻搞怪的戴著電影星際大戰裡「丘巴卡」（Chewbacca）的面具，原本應是相當痛苦的畫面，也因此變的非常逗趣，讓不少網友看了笑翻。
根據《每日郵報》報導，美國密西根州底特律（Detroit）的一名婦女柯蒂斯（Katie Stricker Curtis），日前將她躺在待產室，等待生產時的痛苦哀號短片，分享到臉書，從片中可以看到，柯蒂斯因即將臨盆，生產前的陣痛讓她抱著肚子不斷哀嚎，不過有趣的是，她的頭上竟帶著「丘巴卡」的變聲面具，而她的哀號聲也因為面具的變聲功能，轉換成電影中丘巴卡所使用的語言「Shyriiwook」，即使模樣相當怪異，但卻是「笑」果十足。
不久後，柯蒂斯便順利產下一名男嬰，她還在臉書上寫道，「雖然我即將成為一位媽媽，但這並不代表我必須長大，生活不需要太過嚴肅！」，不少網友看了表示非常認同她想法，不禁大讚她的行為。
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