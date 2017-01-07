中國瘋傳這張霧霾照 網友：天堂與地獄並存

有媒體記者用無人機空拍下一張廣州塔頂同時出現湛藍晴空與灰色霧霾的畫面，被形容是「地獄與天堂的距離」。（圖擷自騰訊網）

2017-01-07 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日霧霾嚴重，就連廣東地區也受到影響，有媒體記者用無人機空拍下一張廣州塔頂同時出現湛藍晴空與灰色霧霾的畫面，在近日引發議論，甚至形容這是「地獄與天堂的距離」。

《羊城晚報攝影俱樂部》於5日發布這張圖片，並指該張照片是由《羊城晚報》記者湯銘明於5日下午1點43分左右所拍下，畫面中能看到廣州中心城區被霧霾所包圍，不過在廣州塔頂仍有一片藍天白雲，他並對此表示，雖然廣州空氣品質不佳，「但廣州塔頂的廣州藍，離我們，其實並不遙遠」。不過這張照片在網路熱傳後，被民眾形容是「地獄與天堂的距離」。

廣州氣象台首席預報員李懷宇則表示，這種「陰陽天」現象主要是因污汙染物寄居的層次較低，才會在天空中形成一道明顯的分界線，同時出現晴空萬里及大片霧霾。