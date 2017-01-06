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不找了！馬航MH370搜尋作業 2週內結束

馬航交通部長廖中萊今日宣布，將在2週內結束馬航MH370的搜尋作業。（法新社）

2017-01-06  18:27

〔編譯周柏憲／綜合報導〕馬來西亞交通部長廖中萊（Liow Tiong Lai）今日（6）表示，將在2週內結束馬航失蹤班機MH370的搜尋作業，但乘客家屬要求當局持續搜索。

法新社報導，廖中萊向記者表示，「我們在兩週內走入最後階段，希望能找到班機下落。」廖中萊並未給出確切日期，僅表示結束12萬平方公里的搜索後，會提出一份搜查結果報告，接著再舉行搜救國馬來西亞、中國與澳洲的3國會議。

當局先前表示，今年年初就會結束搜索行動，最後一艘搜救船隻就在上個月對印度洋南部展開最後的搜索。廖中萊說，「我們不能只是揣測位置，尋找飛機靠的是可信的線索。」

失事的馬航MH370班機載有239人，乘客主要來自馬、中、澳，2014年3月8日從吉隆坡飛往北京的途中失蹤，至今客機位置仍是謎團。據信，該班機在印度洋墜毀，搜救人員在深海地區展開廣泛搜尋，但一塊殘骸都未能尋獲。

主導搜救行動的澳洲交通安全局（ATSB）在上個月即表示，這架波音噴射機幾乎確定不在目前的搜尋範圍，可能要再往北找。

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