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墨國油價飆漲20％ 示威變暴動、台商求自保

2017-01-05  22:39

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥宣布2017年停止汽油津貼，導致油價飆漲20%，上百民眾發起示威演變成暴動，多家商店遭搶劫，在墨西哥的台商也只能力求自保。

綜合媒體報導，墨西哥政府於元旦宣布廢除汽油津貼，理由是認為這項津貼主要由富裕階層獲益，墨西哥總統涅托（Enrique Pena Nieto）表示，會盡力補助巴士、貨車等受到影響的行業。但仍無法平息民眾的怒火。

上百民眾在墨西哥市區發起示威抗議，把車子開到公路及加油站堵塞交通，更進一步演變成暴力衝突，甚至有暴民趁機搶劫商店，據傳有79間商店遭搶、170間商店因為封堵被迫關閉，警方逮捕超過250人，墨西哥內政部長則下令出動維安部隊來恢復秩序。

《三立新聞》報導，暴動蔓延到華人居住的區域，連當地台商也要拉下鐵門自保，台灣墨西哥同鄉會李侯昆表示，目前沒有台灣店家被搶或受傷，台商有向台灣駐墨代表處求援，希望暴動早日結束。

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  • 面對油價暴漲，上百民眾在墨西哥市區發起示威抗議，把車子開到公路及加油站堵塞交通，卻演變成暴力衝突。（法新社）

    面對油價暴漲，上百民眾在墨西哥市區發起示威抗議，把車子開到公路及加油站堵塞交通，卻演變成暴力衝突。（法新社）

  • 墨西哥宣布2017年停止汽油津貼，導致油價飆升20%，上百民眾發起示威演變成暴動，暴民趁機搶劫商店，搬走高價商品。（歐新社）

    墨西哥宣布2017年停止汽油津貼，導致油價飆升20%，上百民眾發起示威演變成暴動，暴民趁機搶劫商店，搬走高價商品。（歐新社）

  • 墨西哥宣布2017年停止汽油津貼，導致油價飆升20%，上百民眾發起示威演變成暴動，暴民趁機搶劫商店，搬走高價商品。（歐新社）

    墨西哥宣布2017年停止汽油津貼，導致油價飆升20%，上百民眾發起示威演變成暴動，暴民趁機搶劫商店，搬走高價商品。（歐新社）

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