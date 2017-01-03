防中國山寨 俄焊死蘇愷35戰機關鍵部位
2017-01-03 18:53
俄國蘇愷35戰鬥機。（法新社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕俄國首批4架蘇愷35（Su-35）戰機於去年12月25日運抵中國滄州，俄國軍事網稱，莫斯科當了一回「耶誕老人」，送了中國一份大禮。中國是否再度「山寨」俄國防空系統？專家透露，出口中國的蘇愷35戰機發動機「幾乎不可能」被仿製。
美國中文媒體博聞社、自由亞洲電台報導，中國上次採購蘇愷27和S-300防空系統之後，自行「山寨」一整套自己的武器系統，並開始與俄羅斯爭奪軍售市場。這次俄方出售4架俄國最先進戰機蘇愷35、以及之後交付中國的S-400防空系統是否再被山寨，已成熱議話題。
自由亞洲電台引述「政治俄羅斯」網站12月30日發表文章，大部分俄羅斯專家都認為，中國訂購蘇愷35的主要目的為獲取先進的「矢量發動機技術」。
但軍事專家指出，「幸運的是，我們的技術人員告訴我，這台發動機幾乎不可能被複製，因為想要接觸到發動機的核心部位，就必須將整個發動機破壞掉才行。」
俄羅斯「軍事均勢」網站則透露，俄國已焊死對中出口的蘇愷35戰機發動機的關鍵部位。
中國目前將首批4架蘇愷35部署在滄州飛行訓練中心，將進行飛行員培訓。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首
- 美軍調整亞太戰略 傳將在南海部署地面重型武器
- 《中英對照讀新聞》Study suggests globalization makes us fat 研究指出，全球化使我們肥胖
- 雙胞胎2分鐘內前後出生 生日竟是不同年份
- 巴西新年派對 槍手滅門濫殺11人
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 2年前即停產 斗六味全廠不受台灣康師父解散影響
- 匯價區間震盪 新台幣午盤小升6分
- 逆境中奮發向上 台東高商余東駿奪會計金手獎
- 整整15桶幼魚遭捕上岸 他痛心「未來還有魚吃嗎？」
- 美髮師墜樓死 耿姓男友涉加工自殺移送複訊
- 香茅油噴鄰眼睛 判拘役
- 不畏重度肢障 「不倒翁」實習老師向夢想前進
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- 木柵路四、五段合併徵收 將開說明會
- 〈生活停看聽〉單親 也有雙倍幸福
- 自由廣場》《灣生回家》的虛構與真實
- 懷疑A片女主角是他老婆 醋夫擷圖告通姦...
- 臨時綠電是啥？ 跨年晚會申請掛零
- 雞年「積善積福」 新北發放40萬份春聯
- 武界原民擋吉普車溯溪 爆衝突
- 寺廟推姻緣燈 結婚還願送電視
- 公共工程又出事 市府：汰除不良廠商
- 仁慈醫院開「心咖啡」 打開身心症病友心房
- 當沖降稅 駱錦明：政府應多給企業鼓勵措施
- 關山聽樂趣 向日葵花海「愛」告白
- 駱錦明父女攜手 「王道商銀」主攻數位金融
- 張克帆堅持開車距離 驚險保住一命
- 在深夜食堂遇見街貓鮑伯
- 寫城市的電影 高雄40萬元邀編劇駐市
- 私校年終依考績發放？ 全教總：只是障眼法
- NBA》朗度太難搞 衛冕軍也說NO
- 〈徵文啟事〉家務有給
- 第四市場閒置 恐成治安死角
- 結核菌入侵引起心包膜炎 心臟大如排球
- 這「正妹」背影超殺的！竟吸引19萬人目光...
- 斷雙掌丟下9公尺山谷 惡男虐殺判15年6個月
- 「每小時120顆」流星雨今晚到！ 最容易看到地方在這
- 台南環局：外來污染危害 提請中央正視
- 〈熱門族群〉工紙漲價解困境 法人投贊成票
- 武嶺懸崖邊拍閃照 網友：曬恩愛也要顧性命！
- 搶票倒數！妹神轉戰高雄巨蛋 門票不漲1月15日開賣
- 闊氣范爺！年終大手筆歐遊賞員工
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：防中國山寨 俄焊死蘇愷35戰機關鍵部位
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分