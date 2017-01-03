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防中國山寨 俄焊死蘇愷35戰機關鍵部位

俄國蘇愷35戰鬥機。（法新社）

2017-01-03  18:53

〔編譯周柏憲／綜合報導〕俄國首批4架蘇愷35（Su-35）戰機於去年12月25日運抵中國滄州，俄國軍事網稱，莫斯科當了一回「耶誕老人」，送了中國一份大禮。中國是否再度「山寨」俄國防空系統？專家透露，出口中國的蘇愷35戰機發動機「幾乎不可能」被仿製。

美國中文媒體博聞社、自由亞洲電台報導，中國上次採購蘇愷27和S-300防空系統之後，自行「山寨」一整套自己的武器系統，並開始與俄羅斯爭奪軍售市場。這次俄方出售4架俄國最先進戰機蘇愷35、以及之後交付中國的S-400防空系統是否再被山寨，已成熱議話題。

自由亞洲電台引述「政治俄羅斯」網站12月30日發表文章，大部分俄羅斯專家都認為，中國訂購蘇愷35的主要目的為獲取先進的「矢量發動機技術」。

但軍事專家指出，「幸運的是，我們的技術人員告訴我，這台發動機幾乎不可能被複製，因為想要接觸到發動機的核心部位，就必須將整個發動機破壞掉才行。」

俄羅斯「軍事均勢」網站則透露，俄國已焊死對中出口的蘇愷35戰機發動機的關鍵部位。

中國目前將首批4架蘇愷35部署在滄州飛行訓練中心，將進行飛行員培訓。

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