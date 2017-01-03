遊土耳其遇恐攻 二度中彈的他靠這兩招逃過死劫

靠著手機擋子彈以及伏地裝死，美國男子拉克幸運地逃過一劫。（圖擷自臉書）

2017-01-03 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其伊斯坦堡夜店Reina跨年時有600人湧入狂歡，孰料1名歹徒竟闖入開槍掃射，釀成39死近70傷的悲劇。一名傷者遭槍手近距離連開兩槍，不過其中一發子彈正巧被手機擋下，他也趁勢伏地裝死，因而幸運地逃過一劫。

綜合外媒報導，35歲的美國男子拉克（William Jacob Raak），當時與友人正在伊斯坦堡慶祝生日與新年，恐攻發生時，他們一行9人正在夜店內慶生。據拉克回憶，當時只聽到現場一陣騷動，他的腿就中了一槍，當場倒在地上，「接著槍手過來對中槍的人補槍」，他說「我連忙閉起眼睛裝死，祈禱（歹徒）趕快離開」。

報導指出，拉克當時其實還被開了第二槍，但子彈正巧擊中他的手機，將傷害降到最低。醫生認為，那顆子彈原本可能會擊中動脈，造成大出血，「但手機讓彈道改變了，子彈從臀部射入，奇蹟似地避開了所有的主要血管」。