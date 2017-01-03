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漫天慘叫！強國奸商為增重 泥漿灌活豬

豬示意圖，與文無關。（資料照）

2017-01-03  08:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國傳出殘酷的「灌豬」事件，有奸商為了增加豬隻重量，竟然用泥漿灌活豬。

《東網》報導，中國湖南湘潭楊嘉橋鎮一間活豬中轉站，為了增加豬隻重量，用白泥粉、油糠和水混合成泥漿，再以軟膠管強灌活豬，現場慘叫不斷。報導指出，經過灌漿後，每隻豬增加10公斤，多賺人民幣220元（約台幣1026元）。

報導指出，湘潭縣畜牧水產局已傳中轉站負責人到案，並拆除相關裝置，進行進一步調查。

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  • 活豬慘遭灌漿。（圖取自湖南經視）

    活豬慘遭灌漿。（圖取自湖南經視）

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