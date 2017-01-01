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挑戰川普？中國大動作在南海島礁辦元旦升旗

2017-01-01  22:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（1）日在西沙群島、南沙群島的8個島礁以及多艘執法船、漁船上，大動作舉行元旦升旗儀式，並將於南沙群島填海造陸、興建科研設施。中國、美國近日在南海問題上持續角力，中國此番大規模捍衛南海主權的行動，背後的政治目的可議。

綜合媒體報導，中國海南省三沙市今日盛大舉行元旦升旗儀式，在西沙群島的永興島、趙述島、北島、晉卿島、鴨公島、甘泉島、銀嶼、羚羊礁，南沙群島的美濟礁以及多艘執法船和漁船上，同時演奏國歌並升起五星旗；此外，中國國家海洋局自今日起，也會定時發布南沙群島的海洋環境預報，並填海造陸，興建海洋觀測中心和科研設施。

中國、美國近日在南海問題上持續角力。美國總統當選人川普上月初用推特怒嗆中國不尊重美國，在南海興建大規模的軍事設施；上月中旬中國在南海撈走一艘美國海軍的水下無人機（UUV），遭到川普痛批；上月下旬中國將航母遼寧艦直接開到南海的爭議海域，美軍太平洋司令部不久後便發布B-1B轟炸機在南海周邊海域加油的畫面。

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  • 中國今（1）日在西沙群島、南沙群島的8個島礁以及多艘執法船、漁船上，大動作舉行元旦升旗儀式。（圖擷取自中國海南省三沙市官網）

    中國今（1）日在西沙群島、南沙群島的8個島礁以及多艘執法船、漁船上，大動作舉行元旦升旗儀式。（圖擷取自中國海南省三沙市官網）

  • 中國、美國近日在南海問題上持續角力；中國在南海撈走美國海軍的水下無人機，還將航母遼寧艦直接開到南海的爭議海域。（法新社）

    中國、美國近日在南海問題上持續角力；中國在南海撈走美國海軍的水下無人機，還將航母遼寧艦直接開到南海的爭議海域。（法新社）

  • 中國、美國近日在南海問題上持續角力；川普已經多次公開怒嗆中國。（美聯社）

    中國、美國近日在南海問題上持續角力；川普已經多次公開怒嗆中國。（美聯社）

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