巴格達爆炸至少28死 IS宣稱對此負責
2016-12-31 15:19
巴格達市場爆炸，造成多人死傷，伊斯蘭國宣稱對此次襲擊事件負責。（圖擷自twitter）
〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克首都巴格達（Baghdad）市中心的一處市場剛剛發生爆炸案，市場內連續兩起爆炸，已經造成至少28人死亡，數十人受傷。
綜合外媒報導，巴格達市中心的一處市場今（31日）稍早發生兩起爆炸，伊拉克警方表示，第一起爆炸發生後，人們開始搶救傷者，隨即發生第二起爆炸，造成更嚴重的傷亡，已經至少造成28人死亡，50人受傷。
至於這起爆炸是自殺式攻擊還是遙控引爆炸彈，警方還在調查中；伊斯蘭國（IS）宣稱對此次襲擊事件負責。
（更新時間：16:38）
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