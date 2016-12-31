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體制崩潰改寫！ 2017全球局勢難料

2016年被視為充滿變化、動盪不安的一年，同時也讓2017年充滿不確定性，其中一部分源自於川普的當選，以及時常出現語出驚人的言論。（路透）

2016-12-31  13:52

〔即時新聞／綜合報導〕全球今年有諸多事件發生，其中英國脫歐、川普當選美國總統、歐洲難民與恐攻危機、日前現任總統歐巴馬針對以、俄兩國採取強硬政策，以及台美中關係不穩等問題，不僅2016年被視為充滿變化、動盪不安的一年，同時也讓2017年充滿不確定性。

《中央社》報導，從英國今年6月通過脫歐公投（Brexit），到上月9日川普（Donald Trump）意外勝選下屆美國總統，兩次民主投票結果，不僅改寫二次戰後的國際體制，也阻撓了冷戰結束後的經貿自由化風潮。

除英國脫歐，歐洲的難民危機與恐攻問題，不僅重創各國溫和派政府，也讓保守、極右派與保護主義相繼抬頭，然而英法兩國沒有意願、能力肩負歐洲統合大任，讓歐盟成員的德國，一國獨撐，顯得力不從心，加上俄羅斯野心勃勃，讓東歐國家紛紛設界自保。

此外，川普尚未就任，諸多行徑即已反轉美國的內政與外交，包括「川蔡熱線」，不僅讓被邊緣化的台灣，受到國際關注，川普也在推特直嗆，美國不該再協助中國經貿發展，以保國內中產、勞工階層利益，還曾痛批「中國正在強姦美國」，甚至揚言要退出跨太平洋夥伴協定（TPP），與取消北美自由貿易協定（NAFTA），就連他的「素人內閣」，也顛覆了華府官僚架構，種種舉動意味著，美近半世紀對中國政策有可能微調，或大幅調整，再度引起全球不安。

另外，日前現任美國總統歐巴馬，接連做出惹怒以色列、俄羅斯兩國的舉動，包括驅逐35名俄國外交官，以及未否決聯合國停止屯墾的決議，隨後川普也在推特批評，「美國主導建構的聯合國成了談話俱樂部」，打臉歐巴馬的行徑。

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相關關鍵字： 2016美國總統大選 危機 台美熱線 川普 恐攻 歐巴馬 歐洲 自由 英國脫歐
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