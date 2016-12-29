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香港評選年度漢字 「亂」字得票最多

香港旺角於今年的農曆年間發生警察取締無照攤販，與前來聲援的本土派人士對峙，警方對空鳴槍並動用胡椒噴霧，雙方爆發嚴重衝突。（資料照，美聯社）

2016-12-29  22:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主建港協進聯盟日前發起年度漢字評選，今公布結果，由「亂」字得票最多，「穩」和「安」則分居二、三名。

綜合媒體報導，今年度香港的年度漢字評選總投票數有1萬3631票，創活動舉辦以來的新高記錄，其中「亂」字以3776獲得最高票，「穩」、「安」則分別得到2028票及1936票。

針對「亂」字成為香港的年度漢字，前立法會主席曾鈺成認為，包含在農曆過年的旺角衝突事件，以及立法會的宣誓風波，都讓社會覺得香港社會有諸多亂象，可能也因此反映出人心思定，因此也有許多人選「穩」字。

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  • 香港本土派政黨「青年新政」候任議員梁頌恆、游蕙禎，在宣誓就職時稱中國（China）為「支那」，遭判定宣誓無效且禁止宣誓，後續引發一陣風波。（資料照，法新社）

    香港本土派政黨「青年新政」候任議員梁頌恆、游蕙禎，在宣誓就職時稱中國（China）為「支那」，遭判定宣誓無效且禁止宣誓，後續引發一陣風波。（資料照，法新社）

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