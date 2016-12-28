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泰國政府核准 6省15縣可種植工業大麻

泰國麻醉藥品管制局昨（27）日宣布，泰國政府將開放泰國北部6省共15縣可以合法種植工業大麻，但相關作物僅能提供醫療用途。（路透）

2016-12-28  22:02

〔即時新聞／綜合報導〕泰國麻醉藥品管制局昨（27）日宣布，泰國政府將開放泰國北部6省共15縣可以合法種植工業大麻（俗稱火麻），但相關作物僅能提供醫療用途。

綜合媒體報導，泰國麻醉藥品管制局（ONCB）昨日表示，泰國政府將開放泰國北部包括清邁、清萊、碧差汶、來興等，6省共15縣可合法種植工業大麻（cannabis sativa linnaeus）。而相關作物僅能提供醫療用途，當局並將嚴格管控種植情況。

ONCB指出，除了放寬工業大麻的種植，未來包括甲基安非他命（methamphetamine）、帽柱木桐（kratom）等，都會開放提供醫療用途使用，但相關規範僅針對境內麻醉藥品的管制，並不代表泰國會放寬毒品的管制規定。

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