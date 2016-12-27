中客大鬧新千歲機場 中國駐日使館這樣說

2016-12-27 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道日前遭遇暴雪，導致新千歲國際機場取消數百航班，有中國遊客因飛機無法起飛，與機場工作人員之間出現推擠等行為，還推倒了工作人員。中國駐日本大使館新聞發言人張梅今日表示，對於中客心中的情緒與不滿可以理解，不過不希望這種情緒發展成過激的、給他人造成妨礙的行為。

《共同社》報導，張梅表示，北海道在中國人心中，是非常具有吸引力的旅遊勝地，由於正好是耶誕節，所以很多人來，不過剛好遇到大雪，所以旅客的心中肯定十分焦急，有些情緒和不滿，「我想肯定也是可以理解的」，但她強調，不希望這種這種情緒發展成過激的、給他人造成妨礙的行為。

張梅稱，中國政府一直鼓勵民眾在自願的原則下，到日本多走走、了解，可是去中國旅遊的日本民眾呈現趨減，希望更多的日本民眾到中國走走看看。

張梅表示，在新千歲機場的中國旅客已經平安返回中國，這件事已經平息，應該不會影響兩國民眾感情。