| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台東晚會傳民眾遭槍托打傷 警帶回1人偵辦中 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 國際

中客大鬧新千歲機場 中國駐日使館這樣說

2016-12-27  21:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道日前遭遇暴雪，導致新千歲國際機場取消數百航班，有中國遊客因飛機無法起飛，與機場工作人員之間出現推擠等行為，還推倒了工作人員。中國駐日本大使館新聞發言人張梅今日表示，對於中客心中的情緒與不滿可以理解，不過不希望這種情緒發展成過激的、給他人造成妨礙的行為。

《共同社》報導，張梅表示，北海道在中國人心中，是非常具有吸引力的旅遊勝地，由於正好是耶誕節，所以很多人來，不過剛好遇到大雪，所以旅客的心中肯定十分焦急，有些情緒和不滿，「我想肯定也是可以理解的」，但她強調，不希望這種這種情緒發展成過激的、給他人造成妨礙的行為。

張梅稱，中國政府一直鼓勵民眾在自願的原則下，到日本多走走、了解，可是去中國旅遊的日本民眾呈現趨減，希望更多的日本民眾到中國走走看看。

張梅表示，在新千歲機場的中國旅客已經平安返回中國，這件事已經平息，應該不會影響兩國民眾感情。

廣告
  • 日前新千歲機場因大雪封閉，有中國遊客因飛機無法起飛，與機場工作人員之間出現推擠等行為。（圖擷取自爆料公社）

    日前新千歲機場因大雪封閉，有中國遊客因飛機無法起飛，與機場工作人員之間出現推擠等行為。（圖擷取自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中客 新千歲機場 日本
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：中客大鬧新千歲機場 中國駐日使館這樣說


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.