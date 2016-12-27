中客大鬧新千歲機場 中國駐日使館這樣說
2016-12-27 21:12
〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道日前遭遇暴雪，導致新千歲國際機場取消數百航班，有中國遊客因飛機無法起飛，與機場工作人員之間出現推擠等行為，還推倒了工作人員。中國駐日本大使館新聞發言人張梅今日表示，對於中客心中的情緒與不滿可以理解，不過不希望這種情緒發展成過激的、給他人造成妨礙的行為。
《共同社》報導，張梅表示，北海道在中國人心中，是非常具有吸引力的旅遊勝地，由於正好是耶誕節，所以很多人來，不過剛好遇到大雪，所以旅客的心中肯定十分焦急，有些情緒和不滿，「我想肯定也是可以理解的」，但她強調，不希望這種這種情緒發展成過激的、給他人造成妨礙的行為。
張梅稱，中國政府一直鼓勵民眾在自願的原則下，到日本多走走、了解，可是去中國旅遊的日本民眾呈現趨減，希望更多的日本民眾到中國走走看看。
張梅表示，在新千歲機場的中國旅客已經平安返回中國，這件事已經平息，應該不會影響兩國民眾感情。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 美女教師跟團遊印度 竟遭導遊、飯店員工5人輪姦
- 文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」
- 北京地鐵再爆集體自殺！8詐欺受害人服毒走絕路
- 巴基斯坦嗆以國︰我們也有核武
- 北京掃黃揪出CEO愛店 商界大老傳被捕
網友回應
熱門新聞
- 元旦起汽機車白天強制開大燈？別被網路謠言騙了
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- 福山雅治當爸人氣再下滑 後援會爆發「退會」潮
- 中國抵制台灣用中華台北 柯P：體育就是體育
- 當沖降稅 春節前過關無望
- 詐騙賺飽吸笑氣 20歲少年仔靠助行器代步
- 月薪15萬資深工程師遭資遣 士院判TVBS違法
- 迎戰2017╱富邦葉君璋 培養新秀拚連霸
- 〈戀愛怪談系列〉野人獻曝的愛情 蠢歸蠢但是甜蜜
- 女星被稱「女版陳為民」爆哭 曹西平霸氣安慰她
- （影音）韋汝遭騙2千萬 張綱維霸氣承諾護一生
- 身障朋友環島之旅 收集999個祝福為台灣祈福
- 《雲畫的月光》出LINE貼圖 快來下載寶劍王世子
- 藥物性肥胖不用怕 局部電刺激可減重又塑身
- 情人節摺6千顆星星博歡心 情郎曾感動說心疼
- （高雄）金馬賓館活化 打造國際藝術村
- 水溝6年蓋不好 鶯歌數十戶污水難排
- 小三狂嗆元配「黃臉婆」 判賠15萬
- 美女們神奇聚會 但..她的腿不見了？
- 放開我的孝全！ 單身張孝全戴上眼睛找公主
- 「師兄」藉口推拿性侵「師妹」判刑3年半
- 女賭客澳門輸錢 護照竟被拿去抵債
- 死神今年帶走眾明星 江柏樂：明年外遇偷吃多
- 廷鑫與成大合作 跨入醫材產業
- NBA》去去武器走！ 波特放冷箭逆轉公鹿
- iPhone明年大改版 臻鼎受惠
- 反星光部隊演訓 新竹新豐鄉民擬向新加坡抗議
- 婚姻平權是不照天理？家長反同扯天氣熱被酸爆
- 遭提告、嗆下台 洪秀柱暫緩黃復興黨代表併選
- 迷航10小時 失智婦從大雅騎到苑裡
- 今氣溫急降 明受納坦颱風影響水氣將增多
- 椎間盤突出寸步難行 緬甸華僑來台手術
- 木瓜量少飆漲 木瓜牛奶也停賣
- 獨家》教部高層人事異動 陳菊愛將任國教副署長
- 〈幸福診療室〉夫妻吵架 踩爆地雷
- NBA》林書豪因傷退場17分 老將佛伊絕殺三分射下黃蜂
- 羅智強、江宜樺紛復出 傳「金溥聰」幕後操盤
- 魏婦二姐：反對妹與已婚梁男交往
- 衣著整齊卻穿夾腳拖鞋 竊賊特徵真顯眼
- 不滿法案全遭否決 國民黨團揚言提案杯葛臨時會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中客大鬧新千歲機場 中國駐日使館這樣說
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分