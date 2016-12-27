菲律賓耶誕節遇颱風 全國至少4死8失蹤

第26號強烈颱風「納坦」登陸菲律賓後，造成至少4人死亡與8人失蹤。（法新社）

2016-12-27 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕第26號強烈颱風「納坦」（Nock-Ten）於25日晚間6點登陸菲律賓東部後，昨天已穿越菲國往南海移動，有外媒報導指出，颱風重創菲律賓，造成至少有4人死亡與8人失蹤。

綜合外媒報導，「納坦」登陸菲律賓後，造成中部省份的各大城鎮交通與電力中斷，並有大量建築物受損，更造成至少4人喪命。另外，八打雁省（Batangas）外海一艘停泊的渡輪翻覆，迄今仍有8名船員失蹤。

「納坦」昨天穿越菲國後威力已變弱，風速減至時速130公里，朝西向南海移動，雖然納坦造成的傷亡人數不多，但菲律賓當局警告後續恐引發洪水和土石流災情。

「納坦」登陸菲律賓後，造成中部省份的各大城鎮交通與電力中斷，並有大量建築物受損，更造成至少4人喪命。（法新社）