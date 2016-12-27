| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 國際

菲律賓耶誕節遇颱風 全國至少4死8失蹤

第26號強烈颱風「納坦」登陸菲律賓後，造成至少4人死亡與8人失蹤。（法新社）

2016-12-27  07:20

〔即時新聞／綜合報導〕第26號強烈颱風「納坦」（Nock-Ten）於25日晚間6點登陸菲律賓東部後，昨天已穿越菲國往南海移動，有外媒報導指出，颱風重創菲律賓，造成至少有4人死亡與8人失蹤。

綜合外媒報導，「納坦」登陸菲律賓後，造成中部省份的各大城鎮交通與電力中斷，並有大量建築物受損，更造成至少4人喪命。另外，八打雁省（Batangas）外海一艘停泊的渡輪翻覆，迄今仍有8名船員失蹤。

「納坦」昨天穿越菲國後威力已變弱，風速減至時速130公里，朝西向南海移動，雖然納坦造成的傷亡人數不多，但菲律賓當局警告後續恐引發洪水和土石流災情。

「納坦」登陸菲律賓後，造成中部省份的各大城鎮交通與電力中斷，並有大量建築物受損，更造成至少4人喪命。（法新社）

「納坦」昨天穿越菲國後威力已變弱並朝西向南海移動，但菲律賓當局警告後續恐引發洪水和土石流災情。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 納坦 納坦颱風 菲律賓 颱風
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：菲律賓耶誕節遇颱風 全國至少4死8失蹤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.