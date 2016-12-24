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強國護士就是狂 咒病人全都死光光

中國北京和平里醫院的實習護士，在聊天時詛咒病人過世。（圖擷自《網易河南》）

2016-12-24  09:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京和平里醫院發生護士違反職業倫理的醜聞，兩名實習護理師在聊天時，竟然詛咒病房的14名病人死到剩4個，甚至戲弄病重臥床的老人，該醫院已承認此事，並暫停兩人的實習行為。

據《網易河南》報導，近來在網路上流傳多張通訊軟體擷圖，可以看到其中一人提到自己上了2次夜班，就死了2個病人，如果再上1次夜班，那14個搞不好會死掉10個，最後更放話，如果自己一直上夜班，那CCU（心臟內科加護病房）的病床應該都會空了。

除了夜班護士之外，另名日班護士還拍攝自己戲弄臥病老人的影片，並表示，在日班時她一直在逗弄老人。這些對話在中國網路上引起軒然大波，和平里醫院則指出，這兩名護士都是18歲左右，今年7月才來院裡實習。

和平里醫院表示，兩人對於自己的對話感到十分後悔，認知到她們已經造成不良的社會觀感，但她們的出發點是沒有惡意的。醫院強調，這些人在實習期間都受到督導，因此到目前為止，她們並沒有對病人做出有害行為，現在已先暫停兩人的職務，之後院方才會做出裁量結果。

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  • 兩人還逗弄病重臥床的老人。（圖擷自《網易河南》）

    兩人還逗弄病重臥床的老人。（圖擷自《網易河南》）

  • 兩人討論戲弄老人的行為。（圖擷自《網易河南》）

    兩人討論戲弄老人的行為。（圖擷自《網易河南》）

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