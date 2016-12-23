中國大批假美妝品流入澳洲 內含劇毒恐致命

澳洲最近查獲大批來自中國的假美妝產品。（圖擷自smh.com）

2016-12-23 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國大批假美妝產品最近流入澳洲，近日被澳洲政府查獲，這些美妝產品被冒充成卸除假睫毛膠水的凝膠，但其實內含大量劇毒，民眾若誤用該產品恐會致死。

多家澳洲媒體報導，澳洲政府陸續查獲來自中國的假美妝產品，多數已流入市面，這些產品被冒充是卸除假睫毛用的凝膠，大多都沒有貼標籤，許多民眾可能已在合法的零售商店買到。用到假貨可能會導致喪失意識、記憶力減退、呼吸困難，甚至昏迷、死亡。

澳洲聯邦警察署署長助理專員希恩（Chris Sheehan）表示，民眾千萬不要使用無標籤的美妝商品，應選擇使用知名品牌或著是熟悉的產品，並呼籲可能已經用到假貨的民眾，應立即就醫諮詢。他也指出，進口這些產品的廠商，將被依刑事法起訴。

據了解，從今年7月以來，澳洲已查獲1137公升的假美妝產品，進口這些產品最高可判終身監禁並罰款135萬澳幣（約台幣3100萬）。