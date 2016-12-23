正妹知名景點全裸露點 腿90度抬高高給人看光
2016-12-23 08:29
名女子全裸在知名古蹟大雁塔拍照。（圖取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕中國最近有一組照片瘋傳，是一名女子全裸在知名古蹟大雁塔拍照，她甚至將腳抬高至90度，西安曲江大雁塔景區服務管理公司呼籲遊客和市民應該要「文明旅遊」，共同維護風景區秩序。
《華商網》報導，記者和發布這張照片的網友取得聯繫，該名網友稱是在微信的群組看到了，隨即發在微博，根據他的了解，拍攝這張裸體寫真的照片攝影師在西安工作，照片是在夏季凌晨所拍，而拍攝動機只是「好玩」。
西安曲江大雁塔景區服務管理公司的工作人員表示，已經有注意到此事，呼籲遊客和市民應該要「文明旅遊」，維護風景區秩序。大雁塔景區服務管理公司也發出聲明，強調在夜間時段都會有保全人員巡查，如果有發現有礙景區正常遊覽秩序的不文明行為會第一時間制止並勸離。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Former defense official denied Singapore entry: report
- 伍佰=台客 驕傲的咧 搖滾天王用攝影 讓全世界看到台灣味
- 「白內障」10年沒開刀 老翁「急性青光眼」險瞎
- 步姊閃離閃戀 甜黏猛男教練
- 疑聯結車肇禍 淡海輕軌鷹架掉落車道
- 苑裡流動廁所出借 挨批一國兩制
- 未來勞資爭議 應派專業助勞方
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 中國剛操作聖國與台斷交 國民黨副主席陳鎮湘率團訪中
- 發酒瘋叩119 拿酒瓶狂擊救護車
- 2016耶誕專輯3-6：耶誕動物派對！
- 自由廣場》龜兔賽跑 以拖待變
- 苗縣明年總預算表決通過 23年分文未刪
- Darren有媽神救援 耶誕夜會2女
- 竹市「雙鐵接軌」 火車站都有YouBike
- 歡樂耶誕城 幼兒打造仿真迷你版
- 從咖啡豆看世界 國中小生體驗咖啡文化
- 李佳薇陳勢安Erika 嗨玩交換廢物
- 新北明年總預算仍難產 議會再延會4天
- 宣傳反怠速 藝人與學童合拍片
- 課程整合 市長： 明年推銀髮大學院
- 北大社區行政大樓 6大服務集合
- 蔡政府北市首例公辦都更案 過關
- 大馬旅客搭郵輪 成第668888幸運兒
- 德部長：突籍嫌犯很可能是柏林恐攻兇手
- 博士揪團開社企 教香園有機處理廚餘
- 2016耶誕專輯9：耶誕金色派對！
- 國民黨魁提前改選惹議》郝龍斌：應符民主程序 洪秀柱：回歸黨章行事
- 超盧奧客砸玻璃 被上銬就乖了
- 疑涉喬地 縣府秘書長限制住居出境
- 市府減債 未償餘額剩1186億
- 八三夭神出輯 揪阿信任賢齊助陣
- 2016耶誕專輯11-3：掌握耶誕，你少了這一款？
- 《yes123求職網調查》 6成上班族想跳槽 盼薪39K
- （屏東）鴨屎臭氣熏天 竹田過溝居民抗議
- 切身之痛 戴資穎力挺連署
- 3.6億到位 員山山腳觀光道路發包
- 鄭麗君結婚生子 「意外」成就兩大事
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：正妹知名景點全裸露點 腿90度抬高高給人看光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分