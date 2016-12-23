正妹知名景點全裸露點 腿90度抬高高給人看光

名女子全裸在知名古蹟大雁塔拍照。（圖取自微博）

2016-12-23 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國最近有一組照片瘋傳，是一名女子全裸在知名古蹟大雁塔拍照，她甚至將腳抬高至90度，西安曲江大雁塔景區服務管理公司呼籲遊客和市民應該要「文明旅遊」，共同維護風景區秩序。

《華商網》報導，記者和發布這張照片的網友取得聯繫，該名網友稱是在微信的群組看到了，隨即發在微博，根據他的了解，拍攝這張裸體寫真的照片攝影師在西安工作，照片是在夏季凌晨所拍，而拍攝動機只是「好玩」。

西安曲江大雁塔景區服務管理公司的工作人員表示，已經有注意到此事，呼籲遊客和市民應該要「文明旅遊」，維護風景區秩序。大雁塔景區服務管理公司也發出聲明，強調在夜間時段都會有保全人員巡查，如果有發現有礙景區正常遊覽秩序的不文明行為會第一時間制止並勸離。