新潟大火延燒逾10小時 140間商店住家付之一炬

日本新潟縣糸魚川市今上午10點半傳出商店街大火，火勢持續超過10小時才被控制。（圖擷自推特）

2016-12-22 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕日本新潟縣糸魚川市於今上午10點半傳出商店街大火，火勢持續超過10小時才被控制，目前已知包含140家商店及住家均遭延燒，不少老建物都付之一炬，當地已有超過700人被緊急撤離。

綜合媒體報導，最初的起火點是位於糸魚川市的1家中華料理店（中餐店）廚房，警消獲報後緊急前往搶救，陸上自衛隊也前往協助滅火，日本政府則在首相官邸（行政中心）內的危機管理中心、成立了資訊聯絡室以掌握災情。但因糸魚川市在中午過後的最大瞬間風速高達每秒24.2公尺，加上當地有不少建物是木造房，在強風助長火勢下，災情不斷擴大，中午便傳出已有140棟房屋遭延燒，到晚間已知有400多戶停電，多達744人被緊急撤離。

所幸這起突然的大火已知只造成兩人受傷，其中1人因吸入濃煙不適，另一人則是在逃生期間跌倒而有輕傷，不過猛烈的火勢仍嚇壞當地居民，有62歲和服店老闆直呼，「到處都是火，宛如空襲場面。」當地超過80年的代表性老建物都付之一炬，他的店也因此遭殃，希望別再燒下去了。

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