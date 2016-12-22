| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 國際

英國海灘末日景象 死魚連綿到天際

英國海岸出現充滿魚屍的恐怖景象。（圖擷自《每日郵報》）

2016-12-22  17:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國康沃爾地區的馬拉扎恩（Marazion）海岸，日前被當地人溜狗時發現魚屍遍地，鯖魚和鯡魚的屍體幾乎連綿到海灘盡頭，看起來就像是魚類末日的景象。

據《每日郵報》報導，發現這個奇景的休斯（David Hughes）表示，雖然這些魚屍看起來相當新鮮，不過很奇怪的是，附近的海鷗和他的狗狗都不想吃魚。

海洋生物專家萊特（James Wright）指出，這些魚隻很有可能是因為要逃避天敵，或者因為惡劣的氣候才會被沖到海灘上。而從魚身看來牠們似乎沒有被汙染，但萊特還是不建議人們把沖上岸的魚帶回家食用。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 海洋 英國 魚屍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：英國海灘末日景象 死魚連綿到天際


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.