英國海灘末日景象 死魚連綿到天際

英國海岸出現充滿魚屍的恐怖景象。（圖擷自《每日郵報》）

2016-12-22 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國康沃爾地區的馬拉扎恩（Marazion）海岸，日前被當地人溜狗時發現魚屍遍地，鯖魚和鯡魚的屍體幾乎連綿到海灘盡頭，看起來就像是魚類末日的景象。

據《每日郵報》報導，發現這個奇景的休斯（David Hughes）表示，雖然這些魚屍看起來相當新鮮，不過很奇怪的是，附近的海鷗和他的狗狗都不想吃魚。

海洋生物專家萊特（James Wright）指出，這些魚隻很有可能是因為要逃避天敵，或者因為惡劣的氣候才會被沖到海灘上。而從魚身看來牠們似乎沒有被汙染，但萊特還是不建議人們把沖上岸的魚帶回家食用。