最佳外派地台灣第14 亞洲僅次星、港

匯豐銀行日前公布「2016年外派探索調查」報告，台灣獲得第14名。（圖擷自《HSBC》）

2016-09-22 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國匯豐銀行（HSBC）日前公布「2016年外派探索調查」（Expat Explorer 2016 Survey）報告顯示，台灣排名全球綜合名次為第14名，比起去年排名第8下滑些許名次，但在亞洲僅次於新加坡及香港。而全球最佳外派目的地則由新加坡拿下冠軍。

由匯豐銀行委託英國民調機構YouGov所做的「2016年外派探索調查」報告，是於今年3、4月調查訪問來自190個國家和地區、近2萬7000名外派人士，由新加坡奪冠，其次順序為紐西蘭、加拿大、捷克、瑞士、挪威、奧地利、瑞典、巴林、德國。台灣、荷蘭和香港得分相同。

針對經濟、生活經驗及家庭3項領域排名顯示，台灣在經濟排名拿下第37名（去年第18），生活經驗排名第10（去年第5），家庭第17（去年第15）。

外派人士認為，在台灣找尋住所和醫療相對於其他國家而言較為簡單，且高達61%的人認為，在台灣很容易交到朋友，甚至有40%的人表示，在台灣他們的社交生活更為活躍。

外派人士大多認為，台灣熱情地接受多元文化，不論是信仰、種族、性別或性向等，對於多元文化的接受度比起自己國家更高。

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2016 外派探索調查報告