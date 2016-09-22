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菲政府控有人想推翻杜特蒂 「我們知道你們是誰」

2016-09-22  08:47

〔即時新聞／綜合報導〕總統府發言人、通信局局長安達拿（Martin Andanar）日前聲稱，有人想推翻總統杜特蒂（Rodrigo Duterte，而且這些人是美國菲裔人。他強調，菲國政府絕不容忍這種反叛行為。

菲律賓星報》（Philippine Star）報導，安達拿說，近期掌握一批可能密謀推翻杜特蒂的名單，他們知道這些人士的名字，但拒絕向媒體透露。他強調，總統府不會掉以輕心，「你打倒一個政府是不合法的，放心，我們會保護我們的總統。」

安達拿指出，這是違法的行為，並警告這些人士不要亂來。

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  • 菲律賓政府指控，有人想推翻總統杜特蒂。（資料照，路透）

    菲律賓政府指控，有人想推翻總統杜特蒂。（資料照，路透）

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