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換尿布也會觸犯性侵罪 亞利桑那判決引爭議

美國亞利桑那州最高法院上週一個判決指出，成人接觸兒童性器官即屬非禮或性侵罪名，即便沒有性意圖亦可能遭到起訴。（圖截自snopes.com）

2016-09-21  08:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州最高法院上週一個判決指出，成人接觸兒童性器官即屬非禮或性侵罪名，且即便沒有性意圖去接觸兒童性器官，亦可能遭到起訴。由於法令判決的模糊空間太大，現在造成該州家長相當擔心自身安危。

綜合外媒報導，此案緣於一名叫霍爾（Jerry Charles Holle）的男子，他被11歲繼孫女指控曾不當的觸碰和親吻她，霍爾因此被控「故意與15歲以下兒童進行性接觸」罪名。判決書中指出，成人對兒童的性器官有任何接觸都屬性侵行為。上述判決引發亞利桑那州不少家長擔憂。

不少法律專家指出，該條法律的模糊空間很大，因為法條中的「故意」沒有包含「必須有傷害、侵犯或刺激慾望意圖」的但書，這代表父母為嬰孩、兒童洗澡或換尿布時，都可能觸犯性侵兒童罪，而一旦罪名成立，最高可判處5年徒刑。

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