中國女工日綁4千根鐵絲 只為兒子攢得「聘金錢」

2016-09-20 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國貧富差距懸殊，高房價、戶籍制度、高成本教育，使底層人士生活面臨窘境，窮人越來越窮。在河北有一名建築女工，她和現場其他男人們一樣，在鋼筋水泥中揮灑汗水工作，用一根根細小的鐵絲綑綁鋼筋結構，只為了使其更加牢固。而她這麼努力的工作，竟只是為了替兒子攢得「聘金錢」。

綜合媒體報導，47歲的徐亞玲表示，每天要綁4000多根鐵絲，日薪只賺得人民幣190元（約新台幣900元）。她有三個孩子，其中大女兒、二女兒都已結婚，剩下的19歲兒子目前在餐廳打工，不過也快到了適婚年齡，按照老家的習俗，結婚時男方須給女方至少6萬6000元的人民幣（約新台幣31萬元）。

徐亞玲說，她這麼努力賺錢，就是為了要替兒子準備「聘金錢」。

據《鳳凰財經》發布的文章《殘酷的世界：你沒窮過你不懂！》指出，中國的貧富差距情況日趨嚴重，有錢的越來越有錢、窮人卻越來越窮。無數年輕人離開家鄉、湧入大都市，以期改變生活現狀。但高房價和戶籍制度又令他們幾乎夢碎，甚至逼得他們待不下去。