| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷復出首戰 4.1局挨轟退場
 首頁 > 國際

台旅客在巴黎與人發生爭執 下車遭推倒釀重傷

2016-09-20  07:24

〔即時新聞／綜合報導〕1名台灣旅客上週日在法國地鐵站中與4人發生爭執，竟遭推倒被夾在月台和列車間，該名台灣旅客重傷，目前已在醫院急救中。

根據法國媒體《巴黎人報》（le parisien）報導，這起事件發生在當地時間18日晚間11時，這名台灣旅客與2名友人在戰神廣場站（Champ de Mars）與4名人士發生爭執，雙方互相謾罵，未料該名台灣旅客下車時被對方抓住，列車這時發動，台灣旅客遭拖行了數公尺，接著跌落在車廂與月台中間。

報導指出，這名台灣旅客身體多處骨折，事發後被送往當地一間醫院急救。這名台灣旅客的2名友人也到當地警局製作筆錄。一名目擊者說，這4名人士很有可能來自東歐國家。

廣告
  • 戰神廣場站為離巴黎艾菲爾鐵塔（La Tour Eiffel）最近的地鐵站。（路透）

    戰神廣場站為離巴黎艾菲爾鐵塔（La Tour Eiffel）最近的地鐵站。（路透）

  • 1名台灣旅客上週日在法國地鐵站中與4人發生爭執，竟遭推倒被夾在月台和列車間，該名台灣旅客重傷。（圖片取自《巴黎人報》）

    1名台灣旅客上週日在法國地鐵站中與4人發生爭執，竟遭推倒被夾在月台和列車間，該名台灣旅客重傷。（圖片取自《巴黎人報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣 巴黎 法國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：台旅客在巴黎與人發生爭執 下車遭推倒釀重傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.