台旅客在巴黎與人發生爭執 下車遭推倒釀重傷

2016-09-20 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕1名台灣旅客上週日在法國地鐵站中與4人發生爭執，竟遭推倒被夾在月台和列車間，該名台灣旅客重傷，目前已在醫院急救中。

根據法國媒體《巴黎人報》（le parisien）報導，這起事件發生在當地時間18日晚間11時，這名台灣旅客與2名友人在戰神廣場站（Champ de Mars）與4名人士發生爭執，雙方互相謾罵，未料該名台灣旅客下車時被對方抓住，列車這時發動，台灣旅客遭拖行了數公尺，接著跌落在車廂與月台中間。

報導指出，這名台灣旅客身體多處骨折，事發後被送往當地一間醫院急救。這名台灣旅客的2名友人也到當地警局製作筆錄。一名目擊者說，這4名人士很有可能來自東歐國家。