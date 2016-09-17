尼斯湖水怪現身？ 外媒：這張照片史上最清晰

日前一名英國男子拍到一張疑似水怪的照片，相當清晰，引發網友熱議。（圖擷取自《鏡報》）

2016-09-17 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭尼斯湖是否存在著「水怪」一直是個世紀之謎，儘管過去不少民眾提供水怪照片，但都相當模糊，不過日前一位民眾拍到一張疑似水怪的照片，且相當清晰，引發網友熱議。外媒稱這是有史以來最清晰的水怪照。

根據《鏡報》報導，蘇格蘭現年58歲的布雷姆納（Ian Bremner）任職於一間威士忌酒廠，上週六至尼斯湖附近拍攝紅鹿（red deer）時，意外在湖面上拍攝到疑似水怪的照片，照片中的生物身長約2公尺，表面呈現銀黑色，且露出3個駝峰在水面上。

布雷姆納憶述，起初拍到照片時，以為是幾隻海豹，後來越想越覺得可能是尼斯湖水怪，不過布雷姆納的朋友認為這只是3隻玩耍的海豹，另有持保留態度的網友質疑，地點是否位於尼斯湖、是否有更多的照片等，都還待驗證。