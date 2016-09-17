這三寶超狂！倒車倒到最後竟然飆到...

竟然有人這樣倒車。（圖擷取自濰坊交警微博）

2016-09-17 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕竟然有人倒車最後卡在這裡...。

濰坊交警在微博上傳一組組圖，一輛車就這樣硬生生卡在牆上與屋頂上，鄉民也紛紛前往現場觀看、拍照，見證這歷史性一刻！

濰坊交警發文表示，「一司機...倒車...倒車...倒，倒，倒大了」；網友看到後也好奇怎樣的倒車方法「那麼神奇」，直呼太狂了。