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這個城市遭血洗！ 「血流成河」的畫面令人怵目驚心

當地街上積滿深及小腿肚的血水，居民只好騎著三輪車涉水前進。（擷取自推特）

2016-09-15  13:45

〔即時新聞／綜合報導〕到底什麼樣的狀況竟讓孟加拉首都有如被「血洗」一般？

根據英國《鏡報》報導，一年一度的宰牲節於9月12日開始，在這個穆斯林的重大節日裡，信眾會齊聚宰殺牲口，遵循古蘭經中「犧牲奉獻」的精神。今年在孟加拉首都達卡舉行的宰牲節正好碰上連日豪雨，血水流入淹水中，從空中鳥瞰，整個城市街頭宛如「血流成河」，令人怵目驚心。

伊斯蘭教中有2個重大節日，「開齋節」與「宰牲節」。宰牲節源起於伊斯蘭教的先知亞伯拉罕（Ibrahim），在古蘭經中記載，上第應允了先知亞伯拉罕的祈求，讓他老年得子，但在數年後，真主卻在夢中命令他親手殺掉兒子。最後就在亞伯拉罕即將動手之際，大天使突然降臨告訴他已通過考驗，並要他以1頭羊來代替，這也是後世「宰牲節」的由來與精神。

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  • 孟加拉歡慶一年一度的宰牲節，不料遇上大雨，全市街道宛如「血流成河」。（擷取自推特）

    孟加拉歡慶一年一度的宰牲節，不料遇上大雨，全市街道宛如「血流成河」。（擷取自推特）

  • 宰殺完的牲口殘骸堆積起來宛如小山一般，簡直是「屍山血海」。（擷取自《鏡報》）

    宰殺完的牲口殘骸堆積起來宛如小山一般，簡直是「屍山血海」。（擷取自《鏡報》）

  • 當地居民赤腳走過遍地的鮮血。（擷取自《鏡報》）

    當地居民赤腳走過遍地的鮮血。（擷取自《鏡報》）

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相關關鍵字： 亞伯拉罕 伊斯蘭教 古蘭經 宰牲節 血流成河 開齋節
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