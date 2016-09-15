中共建國以來最強颱風 莫蘭蒂造成廈門大停電

莫蘭蒂今天凌晨登陸中國福建省，造成當地慘重災情，廈門與泉州市甚至出現大規模停電。（圖截自中國網路）

2016-09-15 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂颱風昨晚遠離台灣，並在今天凌晨登陸中國福建省，造成當地慘重災情，廈門與泉州市甚至出現大規模停電。福建省氣象台發布的資料顯示，莫蘭蒂不僅亦是今年以來全球最強颱風，也是中國共產黨1949年建國以來登陸閩南最強颱風。

綜合外媒報導，中國福建省氣象台表示，莫蘭蒂被中國當局視為自中共1949年建國以來在福建閩南登陸的最強颱風。昨天晚間，浙江東部和福建東北部下起暴雨，浙江温州、福建寧德也出現暴雨，颱風雨勢更造成廈門與泉州市大規模停電，市區內也出現淹水情況。

另外，福建省氣象台氣象部門在今天凌晨3點20分的資料顯示，福建省中南部沿海風力達9至14級，陣風15至17級，局部陣風達17級以上，近3小時雨量，福州、莆田、泉州、廈門部分鄉鎮降水超50毫米，局部超100毫米，雨勢相當驚人。

颱風雨勢造成廈門與泉州市大規模停電，市區內也出現淹水情況。（圖截自中國網路）

福建省氣象台的資料顯示，莫蘭蒂是中國共產黨1949年建國以來登陸閩南最強颱風。（圖截自中國網路）