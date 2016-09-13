| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
怕了莫蘭蒂！ 核三廠降載至30％ 強颱莫蘭蒂來襲 屏東縣宣布明天停班停課 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 國際

地球今年8月熱翻 NASA：史上最熱

2016-09-13  14:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航太總署（NASA）12日表示，今年8月是史上最熱的8月，比2014年8月的平均氣溫高出攝氏0.16度。

NASA表示，2016年8月的平均氣溫比往年8月的平均氣溫，高出攝氏0.98度，更比先前最熱紀錄的2014年8月平均氣溫，還高出攝氏0.16度。

NASA指出，2016年7月和2016年8月，是有紀錄以來最高溫的兩個月份。8月也是NASA連續第11個月打破最熱紀錄的月份。

廣告
  • 美國國家航太總署（NASA）12日表示，今年8月是史上最熱的8月。（圖擷取自NASA）

    美國國家航太總署（NASA）12日表示，今年8月是史上最熱的8月。（圖擷取自NASA）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NASA 天氣 炎熱
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：地球今年8月熱翻 NASA：史上最熱


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.