地球今年8月熱翻 NASA：史上最熱

2016-09-13 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航太總署（NASA）12日表示，今年8月是史上最熱的8月，比2014年8月的平均氣溫高出攝氏0.16度。

NASA表示，2016年8月的平均氣溫比往年8月的平均氣溫，高出攝氏0.98度，更比先前最熱紀錄的2014年8月平均氣溫，還高出攝氏0.16度。

NASA指出，2016年7月和2016年8月，是有紀錄以來最高溫的兩個月份。8月也是NASA連續第11個月打破最熱紀錄的月份。