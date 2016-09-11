與台灣政商關係好 黃興國被調查他們挫咧等...

2016-09-11 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕中共天津市委代書記黃興國昨晚被中紀委公布，因涉嫌嚴重違紀，現在正接受組織調查，此事震撼兩岸，天津台商很多，也是台商在華北的總部集中地，這次黃興國出事，許多台商恐怕也會擔心被捲入。

黃興國目前為天津的市委書記及市長，他落馬後這兩個要職會同時出缺，屆時勢必引發中共黨內人士的競爭。中媒報導，黃興國很可能成為薄熙來後另一個落馬的省級書記。

黃興國雖和習近平有過交集，但中國官場認為黃興國是江澤民、曾慶紅的人馬，過去江澤民掌權時，才40歲出頭的黃興國便以位高權重，且很快從浙江省政府秘書長升為副省長。

天津台商很多，也是台商在華北的總部集中地，黃興國也接見過不少台商及藍綠陣營的政壇重要人士，且關係都相當不錯。

黃興國前天（9日）才和國民黨副主席、旺旺集團副董事長胡志強在天津見面，與會人員包括大甲鎮瀾宮董事長顏清標、媽祖聯誼會會長鄭銘坤、國台辦副主任龍明彪、國台辦交流局長黃文濤及天津市委多位常委等人。