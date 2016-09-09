日本海關半年扣押29萬侵權物品 9成來自中國
2016-09-09 23:31
〔即時新聞／綜合報導〕中國有很多工廠，專門生產山寨商品，各國海關常會將這些不能出入境的商品扣押住。日本海關在今年上半年一共扣押了29萬多件仿冒、侵權的物品，其中有高達9成都是中國製。
據《共同社》報導，日本海關在2016年上半年扣押共1萬3846件假冒、侵害知識產權的入境包裹。雖然數量比去年同期少15.6%，然而扣押件數已經連續10年超過1萬件了。而扣押件數是以郵件包裹數計算，內部所裝的物品數則有29萬2513個，日本海關平均每天扣押76件包裹、約1600個物品。
報導指出，因為侵害專利權被海關扣押的物品數量中，以包括錢包在內的包包和箱子類型，所佔比例最高，佔了35.8%，手機（含配件）則是第二多。而且這些仿冒、侵權商品有91.7%來自中國。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 退職3年才能赴中 馮明珠急改成3個月
- 為公義求心安// 退休教師劉明新放棄18趴
- 工商團體︰羅列指標 須全盤考量
- 蔣萬安服務處設在區黨部 被指公私不分
- 老婦吞藥搭車欲投河 運將救回
- 馮俊凱換新車隊 簽3年複數合約
- 告白11次 人夫刺死按摩女
- 遠雄又掀口水戰 轟7基準
- 三爺溪治水 下月引水至土庫抽水站
- 小學生麻辣提問 唐鳳：我沒變性
- 冷眼集》對馮明珠拿出辦法
- 苑裡殯葬所 遷址辦公
- 儒鴻、聚陽8月營收年減2成
- 台灣2電競隊出征 總統加油打氣
- 缺錢買毒 洗劫4檳榔攤
- 魚池紅茶減產逾3成 價格持平
- 廣島優勝 經濟效益估破百億
- 7千顆文旦堆成 冬山大柚龜亮相
- 余秉諺舞技高超 GINO爆練舞都在直播親肌肉
- 自由廣場》912 你嘛幫幫忙
- 感謝教母語 越官員參訪又送禮
- 11圓環險象多 市府︰不再新增
- 《熟男，後背！》美式 功能設計平衡
- 《小檔案》回收禽畜糞 日處理200公噸
- 空姐化身天使 幫弱勢童課輔
- 芝柏貓眼魅惑 心動錶現─全新Cat’s Eye展現複雜工藝 優雅神秘璀璨誘人
- 老虎重出閘 伍茲10月出賽
- 歡樂友緣公開賽 林子涵衝上領先
- 〈國際現場〉超級瑪利歐12月將在蘋果上架
- 《W》將完結 韓孝珠榮登好媳婦第1名
- 謝忻出外工作要王少偉陪睡 「有這麼寂寞嗎？」
- 印尼棉蘭市長 盼台參與建設棉蘭港
- 金控前8月獲利 國泰金EPS2.8元
- 80年代社會百態《人間雜誌》展出
- 犀牛有禮 送進鋒哥心坎裡
- 蔡健雅自爆激吻照 否認想婚
- 暌違25年 廣島最快今央聯登基
- 《上班女郎 騷包之變》赴宴 長夾兼手拿包
- 睫毛倒插手術不留疤 9旬嬤不再「以淚洗面」
- 《切換風格 瞬間騷包》啟動包包或坐或躺都時尚的「吊床模式」！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日本海關半年扣押29萬侵權物品 9成來自中國
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分