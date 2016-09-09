日本海關半年扣押29萬侵權物品 9成來自中國

2016-09-09 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國有很多工廠，專門生產山寨商品，各國海關常會將這些不能出入境的商品扣押住。日本海關在今年上半年一共扣押了29萬多件仿冒、侵權的物品，其中有高達9成都是中國製。

據《共同社》報導，日本海關在2016年上半年扣押共1萬3846件假冒、侵害知識產權的入境包裹。雖然數量比去年同期少15.6%，然而扣押件數已經連續10年超過1萬件了。而扣押件數是以郵件包裹數計算，內部所裝的物品數則有29萬2513個，日本海關平均每天扣押76件包裹、約1600個物品。

報導指出，因為侵害專利權被海關扣押的物品數量中，以包括錢包在內的包包和箱子類型，所佔比例最高，佔了35.8%，手機（含配件）則是第二多。而且這些仿冒、侵權商品有91.7%來自中國。