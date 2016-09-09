| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑「從頭到尾都知情」 兆豐案蔡友才涉案情節升高 直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 國際

日本海關半年扣押29萬侵權物品 9成來自中國

2016-09-09  23:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國有很多工廠，專門生產山寨商品，各國海關常會將這些不能出入境的商品扣押住。日本海關在今年上半年一共扣押了29萬多件仿冒、侵權的物品，其中有高達9成都是中國製。

據《共同社》報導，日本海關在2016年上半年扣押共1萬3846件假冒、侵害知識產權的入境包裹。雖然數量比去年同期少15.6%，然而扣押件數已經連續10年超過1萬件了。而扣押件數是以郵件包裹數計算，內部所裝的物品數則有29萬2513個，日本海關平均每天扣押76件包裹、約1600個物品。

報導指出，因為侵害專利權被海關扣押的物品數量中，以包括錢包在內的包包和箱子類型，所佔比例最高，佔了35.8%，手機（含配件）則是第二多。而且這些仿冒、侵權商品有91.7%來自中國。

廣告
  • 日本海關今年上半扣押的侵權物品，高達29萬件。（美聯社）

    日本海關今年上半扣押的侵權物品，高達29萬件。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 仿冒品 山寨 日本海關
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：日本海關半年扣押29萬侵權物品 9成來自中國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.