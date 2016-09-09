英18歲青少女向60歲校工求婚 兩人當眾擁吻

現年18歲的麗莎（右）在去年認識已經60歲的柯爾（左），雙方交往一年並同居。（Deadline News）

2016-09-09 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名18歲少女愛上了60歲的校工，兩人不但同居，這名少女還在上週五的一個國際空航展上，當眾向該名校工求婚，校工答應後兩人激情擁吻，影片被po上網引發網友熱議。

綜合外媒報導，現年18歲的麗莎（Lisa Miller）在去年認識已經60歲的柯爾（Jim Kerr），這名60歲的柯爾育有3名子女，並擔任女方所就讀高中的校工有10年之久，不過當時兩人並不認識；不過在與妻子離婚後，柯爾迅速與剛過18歲生日的麗莎搭上線，當校方發現這段爺孫戀後，立刻解雇了柯爾。

雖然兩人交往不到一年，但上週五，兩人到蘇格蘭參觀一個國際空航展時，麗莎對柯爾說：「我深愛著你，我會永遠陪伴著你，你會娶我嗎」，柯爾微笑稱：「當然」，隨後2人熱吻並相擁，這段影片被po上網後引發網友熱議。

連柯爾女兒亦上網表示，自己都32歲了，請網友想像一下她與家人們的感受，但無奈已不能改變這個事實。