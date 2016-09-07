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女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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全球「變臉」首例 法國女手術後11年逝世

2016-09-07  00:08

〔即時新聞／綜合報導〕全球首位「變臉」者、法國女性狄諾瓦（Isabelle Dinoire），在手術後近11年後，6日法國一間醫院證實她已於今年4月逝世，享年49歲。

綜合外媒報導，狄諾瓦2005年5月服用安眠藥後，被自己養的拉布拉多犬咬掉鼻子、嘴唇和下巴，導致她說話不清、無法咀嚼等；同年11月接受全球首個「換臉」手術。手術後3年，她曾說，這不是捐贈者的臉，也不是我的，而是其他人的。

手術後狄諾瓦的臉部恢復感覺，但卻飽受移植手術後常出現的排斥反應所苦，過去10年，狄諾瓦服用強力的抗排斥藥物，但卻於近年被診斷出罹患2種癌症，去年11月甚至無法使用部分下巴，最後不幸於今年4月22日不治身亡。

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  • 全球首位「變臉」者、法國女性狄諾瓦在手術後近11年後逝世。（美聯社）

    全球首位「變臉」者、法國女性狄諾瓦在手術後近11年後逝世。（美聯社）

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標題：全球「變臉」首例 法國女手術後11年逝世


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