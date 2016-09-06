台北往東京成田班機 緊急降落沖繩那霸機場

一架從台北起飛前往東京成田的達美航空班機，今天（6日）在當地時間12時25分緊急降落在沖繩那霸機場。（圖片取自《NHK》）

2016-09-06 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕一架從台北起飛前往東京成田的達美航空班機，今天（6日）在當地時間12時25分緊急降落在沖繩那霸機場。

《NHK》報導，這架達美航空166號班機從台北起飛前往東京成田，途中迫降那霸機場，那霸空港事務所表示，可能是油壓系統故障。

另外，輕度颱風「瑪瑙」目前正在影響沖繩當地天氣。