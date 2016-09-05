動漫路障風行日本 讓施工現場不再這麼嚴肅

這些動漫風格的路障，最早是出現在2006年北海道的旭山動物園，由動物園所設計的猴子路障。（圖擷取自《朝日新聞》）

2016-09-05 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本的動漫文化風行，也深入一般大眾的日常生活，越來越多的地方政府，把路障設計成當地吉祥物或著名動漫人物，一方面區隔工地，一面行銷，已經漸漸在日本全國各地風行。

根據《朝日新聞》報導，這些動漫風格的路障，最早是出現在2006年北海道的旭山動物園，由動物園所設計的猴子路障引發熱議；所以越來越多地方政府開始仿效，把路障設計成當地吉祥物或特色等，也有一些廠商把路障設計成動漫人物，日本一家「仙台銘板」公司設計了一系列地方特有的20個吉祥物的路障，包含許多人熟知的熊本熊、琉球獅等。

這些地區限定的卡通路障放在街道上，讓街道氣氛有所不同，在東京新宿區也有「Hello Kitty」路障，據說因為有了這些可愛路障，檢舉工地噪音、沙塵的案件變少，另外使用反光材質也能有效防止夜間意外事故。

《紐約時報》也報導，有官員指出，這些路障已經成了對遊客頗有吸引力的東西，許多外國觀光客都會停下腳步，在這些警示牌前自拍，也帶動周邊商品熱銷，遊客會想購買關於這些路障的手機吊飾等，這種可愛路障的誕生，已經超越商業卡通角色的範疇。

在東京新宿區的「Hello Kitty」路障，據說因為有了這些可愛路障，檢舉工地噪音、沙塵的案件都減少了。（圖擷取自《紐約時報》）