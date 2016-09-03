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歐巴馬到杭州參加G20 中美官員卻吵起來...

2016-09-03  23:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬今天搭機抵達中國，準備參加20國集團（G20）領袖峰會。然而在他下飛機的時候，中國一位官員卻和美國國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）發生爭執，意外引來媒體關注。

綜合外媒報導，歐巴馬今天搭乘美國「空軍一號」專機抵達中國杭州，準備出席G20峰會。在空中一號降落後，美國國家安全顧問蘇珊賴斯穿過記者阻擋線欲上前，一位中國官員卻試圖阻止她，並對她講話不客氣。美國白宮的特勤在看到兩人起爭執後，就走到兩人中間希望調解糾紛，後來多位中國官員也上前協助白宮特勤調解。

這位和美國國安顧問槓上的中國官員，看到一名白宮新聞助理在指示外國記者站立位置時，還不滿地大吼。白宮助理告訴該中國官員，「這是美國飛機，這是美國總統。」然而中國官員以英文回應，「這是我們的國家，這是我們的機場。」

在場的其他中國官員看到後，立刻上前制止該名大吼的官員，並告訴他「你不能隨便亂推人，沒有人給你權力去亂推、亂碰其他人。」

報導指出，白宮發言人和中國外交部在被記者詢問到此爭執時，並沒有作出回應。

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  • 美國總統歐巴馬今天搭機抵達中國，準備參加20國集團（G20）領袖峰會。（路透）

    美國總統歐巴馬今天搭機抵達中國，準備參加20國集團（G20）領袖峰會。（路透）

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