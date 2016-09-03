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杜特蒂家鄉遭炸 恐怖組織宣稱犯案：「未來還有」

菲律賓南部大城、總統杜特蒂的家鄉納卯市（Davao）發生爆炸案，恐怖份子出面投案。（路透）

2016-09-03  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部大城、總統杜特蒂的家鄉納卯市（Davao）2日深夜約10點20分發生爆炸案，目前已知至少14人喪生、約70人受傷送醫。如今有組織出面宣稱犯案，威脅未來攻擊還會發生。

《inquirer》報導，極端組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）發言人拉米（Abu Rami）在廣播節目中宣稱，這次爆炸案是由他們所策畫，還揚言未來幾天將發動更多攻擊。

《CNN》報導，菲律賓總統杜特蒂早些時候便認為這次爆炸案與恐怖份子有關，是極端主義者的報復。杜特蒂表示，我們必須面對醜惡的恐怖份子。

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