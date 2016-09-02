前所未有！ 潘基文要見面 杜特蒂竟拒絕：「沒時間」
2016-09-02 07:50
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）以強硬手段掃毒，引發人權爭議，如今他拒絕與聯合國秘書長潘基文見面，可說是前所未有。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）以強硬手段掃毒，引發人權爭議，如今他拒絕與聯合國秘書長潘基文見面，可說是前所未有。
《BBC中文網》報導，聯合國與菲律賓政府表示，潘基文提出想與杜特蒂於下週在老撾舉行的東南亞國家聯盟（ASEAN）會議上，進行雙邊會談。但杜特蒂辦公室表示，總統因時間對不上，無法安排。菲律賓總統發言人阿貝拉（Ernesto Abella）指出，杜特蒂不見一些領袖有自己的原因、「沒有理由來猜測菲律賓與聯合國的關係。」拒絕回答這是否與杜特蒂掃毒手段有關。
報導指出，另一聯合國官員說，「毒品政策和人權問題將是聯合國在這次會談中的首要議題」，此外，一國領袖不見聯合國秘書長「基本上是前所未有的」。
外媒曾報導，對於掃毒手段引發爭議，杜特蒂曾表示：「我不在乎人權，相信我」。聯合國秘書長潘基文強烈譴責杜特蒂掃毒方式，但杜特蒂回應，他不怕遭彈劾、罷免。之後杜特蒂甚至因為聯合國批判他「違反基本人權」，召開記者會揚言退出聯合國，後來才說自己只是「開開玩笑」。
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