| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 國際

升息近了？ 聯準會副主席：美已接近充份就業

2016-08-30  20:41

〔記者盧永山／台北報導〕美國聯準會副主席費雪週二接受彭博電視訪問指出，美國已非常接近充份就業，聯準會升息的速度將視經濟數據而定。

費雪並未提及聯準會下次升息的時間，僅說升息速度將依經濟數據而定，而美國已非常接近充份就業。

聯準會主席葉倫上週五表示，在接下來幾個月升息的可能性非常高，而費雪之後的談話附和她的說法，市場認為聯準會最快在9月就會升息。

被問及美元的表現時，費雪指出，美元走強已影響美國的通膨和企業獲利，但就業市場的改善，顯示美國經濟可承受這股逆風。

聯準會從3月以來就暗示，今年可能升息2次，但投資人持懷疑態度。週二聯邦資金利率期貨價格顯示，交易員預估聯準會9月升息的機率約20%，12月升息的機率為50%。

廣告
  • 美國聯準會副主席費雪週二接受彭博電視訪問指出，美國已非常接近充份就業，聯準會升息的速度將視經濟數據而定。（彭博）

    美國聯準會副主席費雪週二接受彭博電視訪問指出，美國已非常接近充份就業，聯準會升息的速度將視經濟數據而定。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 副主席 升息 就業 彭博 美國聯準會 費雪
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：升息近了？ 聯準會副主席：美已接近充份就業


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.