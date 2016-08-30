升息近了？ 聯準會副主席：美已接近充份就業

2016-08-30 20:41

〔記者盧永山／台北報導〕美國聯準會副主席費雪週二接受彭博電視訪問指出，美國已非常接近充份就業，聯準會升息的速度將視經濟數據而定。

費雪並未提及聯準會下次升息的時間，僅說升息速度將依經濟數據而定，而美國已非常接近充份就業。

聯準會主席葉倫上週五表示，在接下來幾個月升息的可能性非常高，而費雪之後的談話附和她的說法，市場認為聯準會最快在9月就會升息。

被問及美元的表現時，費雪指出，美元走強已影響美國的通膨和企業獲利，但就業市場的改善，顯示美國經濟可承受這股逆風。

聯準會從3月以來就暗示，今年可能升息2次，但投資人持懷疑態度。週二聯邦資金利率期貨價格顯示，交易員預估聯準會9月升息的機率約20%，12月升息的機率為50%。