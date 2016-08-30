中國學者稱「最快2021年武力解決台灣」

中國國家主席習近平。（路透）

2016-08-30 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮在近期演講上聲稱，中國當局目前面臨著「南海」和「台灣」2大難題，但中國國家主席習近平不會讓問題拖太久，將在任期結束前先後解決南海與台灣。金燦榮並預測，台灣總統蔡英文可能會連任，那對中共來說是很危險的，習近平最快將在2021年以武力解決台灣問題。

金燦榮於7月23日在中國廣州一場《中美戰略哲學》主題演講上，提到南海與台灣問題，並預測中國將以「觀察」、「施壓」、「對抗」、「衝突」4階段處理台灣問題。

金燦榮指出，在蔡英文不承認九二共識情況下，等於兩岸關係的政治基礎沒了，總態勢將會走向衝突，他聲稱觀察到「蔡英文出身名門，受到良好教育，手法非常精緻，很難抓到她把柄，但是意識又極其堅定，所以她挺難對付」。假如蔡英文到明年還不承認九二共識，中共將會進行第2階段「施壓」，取消中共單方面讓利的23項兩岸協定，這個階段將持續3年。

金燦榮表示，認為蔡英文台獨意識形態非常堅定，在第1任期的最後半年會採取一定程度的經濟制裁「對抗」，在外交上不幫台灣參加世界7項組織、世界衛生組織，還要挖走台灣邦交國。

金燦榮並說，從現在的態勢研判，蔡英文很可能會順利連任進入第2任期，「於是這就危險了」，但這會在任期內某個點走向兩岸衝突武力解決，過程中會流血，而且「主要是台灣人流血」，預測最快是2021年。

金燦榮稱，在2021年前中國將南海問題解決後，屆時等同於包圍台灣。軍事準備可以做到美、日、澳聯軍想救台灣，卻進不來，中國軍隊就可以收拾台灣軍隊。一但對台灣動手，就是要有壓倒性的力量，就像是美國攻打利比亞，在技術上有絕對的壓倒性。

金燦榮說，習近平在任期結束前一起解決南海和台灣，「這就是真正的中華民族復興」。

金燦榮表示，他過去曾多次抵台，雖然美國年年把台灣新聞自由排第一，但生活一個禮拜就會知道「人就傻了」。因為台灣的消息都是垃圾消息，完全是一個封閉小島，訊息雖然很多，但都是垃圾資訊。外面發生很多事情，像是金融危機、重大的決定人類命運的事件是不知道的，是一種獨特的資訊封閉。

詳細演講內容參考：

金燦榮：習總任期結束時可能南海台灣一起解決